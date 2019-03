Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Pivitsheide. Nichts gestohlen.

Lippe (ots)

Bislang Unbekannte versuchten zwischen Mittwochabend und Donnerstagnachmittag in ein Einfamilienhaus in der Kurt-Schumacher-Straße zu gelangen. Ob die Täter nach dem Aufhebeln einer Tür im Gebäude waren, steht nicht fest. Gestohlen wurde offenbar nichts. Hinweise oder Ihre verdächtigen Beobachtungen in dem Zusammenhang richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Rufnummer 05231 / 6090.

