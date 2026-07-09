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Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm: Zusammenstoß zwischen Pkw und Pedelecfahrer

Schwelm (ots)

Verletzt wurde ein Pedelecfahrer bei einem Verkehrsunfall am 8. Juli gegen 12:20 Uhr im Kreuzungsbereich Berliner Straße/Loher Straße. Nach ersten Erkenntnissen beabsichtigte eine 84-jährige Schwelmerin mit ihrem PKW Honda von der Loher Straße nach links in die Berliner Straße (FR Wuppertal) abzubiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden 74-jährigen Schwelmer auf seinem Pedelec. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 74-jährige stürzte durch die Kollision und verletzte sich leicht. Der 74-jährige trug einen Helm, welcher deutliche Beschädigungen aufzeigte. Hinweise auf eine Kopfverletzung ergaben sich nicht.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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