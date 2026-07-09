Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Schwelm: Zusammenstoß zwischen Pkw und Pedelecfahrer
Schwelm (ots)
Verletzt wurde ein Pedelecfahrer bei einem Verkehrsunfall am 8. Juli gegen 12:20 Uhr im Kreuzungsbereich Berliner Straße/Loher Straße. Nach ersten Erkenntnissen beabsichtigte eine 84-jährige Schwelmerin mit ihrem PKW Honda von der Loher Straße nach links in die Berliner Straße (FR Wuppertal) abzubiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden 74-jährigen Schwelmer auf seinem Pedelec. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 74-jährige stürzte durch die Kollision und verletzte sich leicht. Der 74-jährige trug einen Helm, welcher deutliche Beschädigungen aufzeigte. Hinweise auf eine Kopfverletzung ergaben sich nicht.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell