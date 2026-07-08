POL-EN: Ennepetal: LKW blockiert aktuell die Bergstraße - Straße wieder freigegeben

Schwelm (ots) - Am 06.07.2026, gegen 07:35 Uhr, kam es zu einem Auffahrunfall auf der Hattinger Straße in Fahrtrichtung Schwelmer Innenstadt. Der Unfall ereignete sich in Höhe einer Tankstelle. Eine 37-jährige aus Sprockhövel befuhr mit ihrem Pkw Skoda die Hattinger Straße in Richtung Schwelm. Aufgrund der Verkehrslage mussten zwei vorausfahrende Pkw zum Stehen kommen. Die Sprockhövelerin übersah diesen ...

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