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POL-EN: Ennepetal: LKW blockiert aktuell die Bergstraße - Straße wieder freigegeben
Ennepetal (ots)
Mit Bezug zur Pressemeldung von 07:57 Uhr (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12726/6310224), kann bekannt gegeben werden, dass die Bergstraße wieder freigegeben ist. Der LKW konnte schneller als gedacht abgeschleppt werden.
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