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Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal: LKW blockiert aktuell die Bergstraße - Straße wieder freigegeben

Ennepetal (ots)

Mit Bezug zur Pressemeldung von 07:57 Uhr (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12726/6310224), kann bekannt gegeben werden, dass die Bergstraße wieder freigegeben ist. Der LKW konnte schneller als gedacht abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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