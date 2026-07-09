Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Falscher Bankmitarbeiter ruft an- EC-Karte übergeben

Hattingen (ots)

Ein falscher Bankmitarbeiter meldete sich am 8. Juli, gegen 15:45 Uhr telefonisch bei einem 85-jährigen. Dieser teilte mit, dass es eine fehlerhafte Abbuchung eines Onlinehändlers auf seinem Konto geben würde. Da dies ein sehr hoher Betrag sei, müsse es verhindert werden. Die Bank benötige dazu die EC Karte und die personenbezogenen Daten zur Karte. Der 85-jährige glaubte dem falschen Bankmitarbeiter und vereinbarte einen Termin zur Abholung. Kurze Zeit später, gegen 16:00 Uhr, erschien eine weibliche Abholerin an der Anschrift in der Grünstraße. Der 85-jährige übergab die EC-Karte mit seinen personenbezogenen Daten.

Kurz darauf wurde ein Bargeldbetrag im niedrigen vierstelligen Bereich abgehoben.

Die weibliche Abholerin konnte wie folgt beschrieben werden: circa 20-22 Jahre alt, circa 1,60 m bis 1,65 m groß, blonde, schulterlange, lockige Haare, deutscher Phänotyp.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und macht in diesem Zusammenhang noch mal ganz deutlich:

- Kein seriöser Bankmitarbeiter wird Sie jemals telefonisch nach sensiblen Informationen fragen. Auch das Vorhalten oder Abholen von Bankkarten oder Bargeld ist nicht üblich. - Geben Sie niemals Ihre Zugangsdaten, Passwörter oder TANs am Telefon oder persönlich weiter. - Wenn Sie unsicher sind, beenden Sie das Gespräch umgehend und rufen Sie Ihre Bank über die offiziell angegebene Telefonnummer an, die auf Ihrer Bankkarte oder der Website zu finden ist.

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