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Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld: Eine Person bei Unfall verletzt- Vorfahrt missachtet

Breckerfeld (ots)

Verletzt wurde bei einem Verkehrsunfall am 24. Juni, gegen 18:30 Uhr eine 33-jährige aus Breckerfeld. Nach ersten Erkenntnissen beabsichtigte sie mit ihrem PKW der Marke Dacia von der Straße Schaffland nach links auf die L 528 abzubiegen. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 42-jähriger aus Hagen mit seinem PKW Skoda die L 528 in Fahrtrichtung Hagen. Die Breckerfelderin übersah den von links kommenden PKW, missachtete die Vorfahrt, sodass es zur Kollision kam. Durch die Wucht des Aufprall lösten die Airbags in den Fahrzeugen aus. Die Breckerfelderin wurde verletzt und kam in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Die PKW wurden erheblich beschädigt. Der Gesamtschaden liegt im mittleren fünfstelligen Bereich.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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