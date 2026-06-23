Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm: Bronzefigur von Grabstein gestohlen- Täter flüchtig

Schwelm (ots)

Von einem Grabstein auf dem Friedhof an der Barmer Straße haben Täter eine Bronzefigur gestohlen. Nach ersten Erkenntnissen sägten die Täter die Figur vom Grabstein ab. Diese war auf dem Grabstein fest verankert und wurde zwischen dem 18.06., 12:00 Uhr und dem 22.06., 11:30 Uhr entfernt. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der Wert liegt im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wenn Sie verdächtige Personen gesehen oder Hinweise zum Sachverhalt haben, dann melden Sie sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02333-9166-2100.

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