Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Lahn-Dill-Kreis: Vermisste 13-Jährige aus Herborn wieder da!

Gießen (ots)

Herborn: Die seit Dienstag, 26. Mai 2026, gg. 20:20 Uhr vermisste 13-Jährige aus Herborn konnte durch die Polizei angetroffen werden. Es geht ihr gut.

Die ausgegebene Vermisstenfahndung wird hiermit zurückgenommen. Die Redaktionen werden gebeten, die Fotos der ehemals Vermissten aus allen Onlineportalen zu entfernen.

T. Hahn (Polizeiführer vom Dienst)

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell