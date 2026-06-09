Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst
POL-GI: Lahn-Dill-Kreis: Vermisste 13-Jährige aus Herborn wieder da!
Gießen (ots)
Herborn: Die seit Dienstag, 26. Mai 2026, gg. 20:20 Uhr vermisste 13-Jährige aus Herborn konnte durch die Polizei angetroffen werden. Es geht ihr gut.
Die ausgegebene Vermisstenfahndung wird hiermit zurückgenommen. Die Redaktionen werden gebeten, die Fotos der ehemals Vermissten aus allen Onlineportalen zu entfernen.
T. Hahn (Polizeiführer vom Dienst)
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mittelhessen
Führungs- und Lagedienst
Ferniestraße 8
35394 Gießen
Telefon: 0641/7006-3381
E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de/ppmh
Facebook: www.facebook.com/mittelhessenpolizei
Twitter: www.twitter.com/polizei_mh
Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell