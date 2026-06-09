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Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Lahn-Dill-Kreis: Vermisste 13-Jährige aus Herborn wieder da!

Gießen (ots)

Herborn: Die seit Dienstag, 26. Mai 2026, gg. 20:20 Uhr vermisste 13-Jährige aus Herborn konnte durch die Polizei angetroffen werden. Es geht ihr gut.

Die ausgegebene Vermisstenfahndung wird hiermit zurückgenommen. Die Redaktionen werden gebeten, die Fotos der ehemals Vermissten aus allen Onlineportalen zu entfernen.

   T. Hahn (Polizeiführer vom Dienst)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Führungs- und Lagedienst
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: 0641/7006-3381

E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Facebook: www.facebook.com/mittelhessenpolizei
Twitter: www.twitter.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell

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  • 04.06.2026 – 06:50

    POL-GI: Landkreis Gießen: Vermisste 13-Jährige wieder da

    Gießen (ots) - Grünberg: Die ehemals vermisste 13-Jährige aus Grünberg, Meldung vom 02.06.2026, 22.07 Uhr, konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Redaktionen werden gebeten personenbezogene Daten zu löschen. L. Löw, Polizeiführerin vom Dienst Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mittelhessen Führungs- und Lagedienst Ferniestraße 8 35394 Gießen Telefon: 0641/7006-3381 E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de ...

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  • 03.06.2026 – 03:51

    POL-GI: LK Marburg-Biedenkopf: Vermisste 13-Jährige wieder da!

    Gießen (ots) - Marburg: Die seit Dienstag, 02.06.2026, gg. 20:15 Uhr vermisste 13-Jährige aus Marburg ist wohlbehalten angetroffen wurden. Die ausgegebene Vermisstenfahndung wird hiermit zurückgenommen. Die Online-Redaktionen werden gebeten das Lichtbild der ehemals vermissten Person aus allen Portalen zu entfernen. T. Hahn (Polizeiführer vom Dienst) Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mittelhessen Führungs- und ...

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