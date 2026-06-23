Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Unfall mit drei Fahrzeugen- zwei verletzte Personen

Hattingen (ots)

Verletzt wurden zwei Personen bei einem Verkehrsunfall auf der Bredenscheider Str. am 22.06.2026 gegen 17:00 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen war ein 19-jähriger aus Velbert mit seinem Transporter der Marke Mercedes auf der Bredenscheider Straße unterwegs. Er fuhr in Richtung Hattingen und kam plötzlich in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er zuerst mit einem Pkw VW eines 54-jährigen aus Sprockhövel und dann mit einem nachfolgenden Pkw Mitsubishi eines 28-jährigen aus Hagen. Durch die Wucht des Aufpralls wurden der Transporter und der VW erheblich beschädigt. Beim Transporter rissen Teile der Achse herausgerissen. Der VW wurde erheblich seitlich und der Mitsubishi am Spiegel beschädigt.

Der 19-jährige und der 54-jährige kamen verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Aktuell wird geprüft, ob ein körperlicher Mangel des 19-jährigen der Grund für den Unfall sein könnte.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Bredenscheider Straße kurzfristig gesperrt.

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