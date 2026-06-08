Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke: Einbruch in Tankstelle- Täter brechen Tresor auf

Herdecke (ots)

Ein Tresor mit Bargeld wurde bei einem Einbruch in eine Tankstelle in der Straße Herdecke Bach gestohlen. Nach ersten Erkenntnissen hebelten die Täter am 08.06.2026 gegen 02:15 Uhr die Schiebetür der Tankstelle auf und gelangten so in den Verkaufsraum. Im Anschluss brachen sie mit erheblicher Gewalt einen Tresor auf und entwendeten Bargeld im niedrigen fünfstelligen Bereich. Nach der Tat flüchteten sie vom Tatort. Im Rahmen der Tatausführung waren sie dunkel gekleidet und trugen Sturmhauben.

Die Prüfung von Videomaterial ist aktuell Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Auch liegen Hinweise zu einem Fluchtfahrzeug , einem silbernen VW Golf, vor.

Die Kriminalpolizei hat die umfangreichen Ermittlungen aufgenommen. Wenn sie Hinweise zur Tat geben können, dann melden Sie sich bitte bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0232491662200.

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