POL-EN: Werkzeug bei Containeraufbruch entwendet

Schwelm (ots) - Zu einem Einbruch in eine Wohnung in einem Haus in der Jesinghauser Straße kam es am 23. April in der Zeit zwischen 14:15 Uhr und 15:40 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen hebelten die Täter die Wohnungstür auf und gelangten so in Wohnung. Dort suchten sie nach Wertgegenständen. Was genau gestohlen wurde, ist aktuell noch Bestandteil der laufenden ...

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