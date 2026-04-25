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Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Werkzeug bei Containeraufbruch entwendet

Hattingen (ots)

Im Tatzeitraum zwischen Freitag, dem 17. April und Freitag, dem 24. April, brachen unbekannte Täter ein Vorhängeschloss eines Überseecontainers auf. Dieser stand in der Hattinger Elfringhauser Straße und wurde als Lagerraum genutzt. Die unbekannten Täter entwendeten aus dem Container u.a. diverse Werkzeuge und entkamen in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf. (MJA)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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