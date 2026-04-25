Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Werkzeug bei Containeraufbruch entwendet
Hattingen (ots)
Im Tatzeitraum zwischen Freitag, dem 17. April und Freitag, dem 24. April, brachen unbekannte Täter ein Vorhängeschloss eines Überseecontainers auf. Dieser stand in der Hattinger Elfringhauser Straße und wurde als Lagerraum genutzt. Die unbekannten Täter entwendeten aus dem Container u.a. diverse Werkzeuge und entkamen in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf. (MJA)
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