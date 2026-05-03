Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Heckscheibe eingeschlagen und Werkzeug entwendet
Gevelsberg (ots)
Zwischen dem 30.04.2026, 19:00 Uhr und 01.05.2026, 10:45 Uhr, schlugen unbekannte Täter eine Heckscheibe an einem Sprinter Firmenfahrzeug in der Straße Im Himmel ein. Aus dem Fahrzeug wurden hochwertige Werkzeuge entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Tel. Nr. 02333 91662100 melden.(STO)
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