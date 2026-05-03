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Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Opferstock mit Münzgeld aus Kapelle entwendet

Ennepetal (ots)

Zwischen dem 30.04.2026, 17:00 Uhr und 01.05.2026, 10:00 Uhr, rissen unbekannte Täter einen fest montierten Opferstock aus dem Mauerwerk einer privaten Kapelle an der Straße Schemm und entwendeten diesen. Die Kapelle befindet sich an einem stark frequentierten Fußweg und ist nie verschlossen. In dem Opferstück befand sich Münzgeld. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Tel. Nr. 02333 91662100 melden.(STO)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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