Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Opferstock mit Münzgeld aus Kapelle entwendet

Ennepetal (ots)

Zwischen dem 30.04.2026, 17:00 Uhr und 01.05.2026, 10:00 Uhr, rissen unbekannte Täter einen fest montierten Opferstock aus dem Mauerwerk einer privaten Kapelle an der Straße Schemm und entwendeten diesen. Die Kapelle befindet sich an einem stark frequentierten Fußweg und ist nie verschlossen. In dem Opferstück befand sich Münzgeld. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Tel. Nr. 02333 91662100 melden.(STO)

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