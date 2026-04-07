Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepe-Ruhr-Kreis: Geschwindigkeitsmessungen und Verkehrskontrollen am "Car-Friday"

Ennepe-Ruhr-Kreis (ots)

Die Polizei des Ennepe-Ruhr-Kreises führte am Karfreitag - unter Autofans auch bekannt als "Car-Friday" - umfangreiche Geschwindigkeits- und Verkehrskontrollen durch. Im Bereich der Talstraße in Schwelm wurde eine stationäre Kontrollstelle betrieben, aber auch kreisweit waren die Beamtinnen und Beamten mit der Messanlage unterwegs. Hierbei konnten 25 Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt und 62 Verwarngelder ausgesprochen werden. "Spitzenreiter" war ein Auto, welches bei erlaubten 70 km/h mit 120 km/h gemessen wurde.

Außerdem konnte im Bereich der L699 in Ennepetal ein PKW festgestellt werden, welches mit deutlichen Schlangenlinien unterwegs war. Bei Anhalten des Fahrers war deutlicher Cannabisgeruch aus dem Auto wahrnehmbar. Dementsprechend wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein aufgrund der Ausfallerscheinungen sichergestellt. Weitere Kontrollen ergaben zwei Verwarngelder aufgrund des Fehlen/fehlerhaften Tragens des Gurts.

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