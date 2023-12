POL-EN: Sprockhövel- Glastür eingeschlagen und Haus durchsucht

Ennepetal (ots) - Am Samstag, 16.12.2023, kam es in der Zeit von 15:45 Uhr bis 18:00 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung in der Ulmenstraße. Dort hebelten unbekannte Täter ein Fenster auf und entwendeten aus der Wohnung Schmuck. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Pressestelle Leitstelle Ennepe-Ruhr Telefon: 02336/9166-2120 Mobil: 0174/6310227 ...

mehr