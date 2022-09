POL-EN: Ennepetal- Unfall unter Alkoholeinfluss

Sprockhövel (ots) - Ein 80-jähriger Schwelmer war am Montagmorgen mit seinem Van auf der Elfringhauser Straße in Richtung Elberfelder Straße unterwegs. Er übersah in Höhe der Hausnummer 32 eine vorausfahrende 39-jährige Fahrradfahrerin und fuhr auf. Das Fahrrad wurde aufgeladen und die Fahrerin stürzte auf die Fahrbahn. Sie wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Rückfragen ...

