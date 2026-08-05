Feuerwehr Kleve

FW-KLE: Großflächiger Vegetationsbrand in Donsbrüggen - Feuerwehr verhindert Übergreifen auf Wohnhaus

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Kleve-Donsbrüggen (ots)

Am Mittwoch, den 5. August 2026, wurde die Freiwillige Feuerwehr Kleve um 14:52 Uhr mit dem Stichwort "B3 - Flächenbrand groß" zum Papenfeldweg im Ortsteil Donsbrüggen alarmiert.

Bereits auf der Anfahrt war eine deutliche Rauchentwicklung sichtbar. Vor Ort bestätigte sich die Meldung eines größeren Vegetationsbrandes. Aufgrund der trockenen Vegetation und der aktuellen Witterung breitete sich das Feuer rasch aus und griff auf einen angrenzenden Garten über. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte jedoch verhindert werden, dass die Flammen auf ein unmittelbar gefährdetes Wohnhaus übergriffen.

Insgesamt waren rund 54.000 Quadratmeter Vegetationsfläche von dem Brand betroffen. Die ersten eintreffenden Einsatzkräfte leiteten umgehend einen umfassenden Löschangriff ein und verhinderten durch ihr schnelles und koordiniertes Vorgehen eine weitere Ausbreitung des Feuers. Mehrere Strahlrohre kamen zum Einsatz, um die betroffenen Flächen abzulöschen und das Wohngebäude zu schützen. Durch den massiven Löscheinsatz konnte der Brand auf die Vegetations- und Gartenflächen begrenzt werden. Unterstützt wurden die Einsatzkräfte dabei von örtlichen Landwirten, die mit ihren Fahrzeugen und ihrer Ortskenntnis einen wertvollen Beitrag zum Einsatzerfolg leisteten.

Im Einsatz befanden sich insgesamt 54 Einsatzkräfte der Feuerwehr Kleve. Alarmiert waren der Löschzug West, bestehend aus dem Löschzug Rindern und der Löschgruppe Donsbrüggen, der Löschzug Kleve, der Löschzug Kellen, der Einsatzleitwagen der Löschgruppe Wardhausen-Brienen sowie die Erkundereinheit der Feuerwehr Kleve aus Reichswalde. Diese unterstützte die Einsatzleitung mit ihrer Drohne bei der Lageerkundung und der Kontrolle der betroffenen Flächen aus der Luft.

Nach erfolgreicher Brandbekämpfung führten die Einsatzkräfte umfangreiche Nachlöscharbeiten durch. Dabei wurde die Brandfläche auf verbliebene Glutnester kontrolliert und gezielt bewässert, um ein erneutes Aufflammen zu verhindern.

Der Einsatz konnte gegen 17:23 Uhr beendet werden. Verletzt wurde niemand.

Angesichts der anhaltenden Trockenheit weist die Feuerwehr Kleve auf die weiterhin hohe Vegetationsbrandgefahr hin und bittet die Bevölkerung um besondere Vorsicht in Wald- und Freilandbereichen.

Weitere Bilder unter https://feuerwehr-kleve.de/de/einsatz/1260053046/

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