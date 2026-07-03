Feuerwehr Kleve

FW-KLE: Vorschulkinder des Kindergarten Gänseblümchen lernen den richtigen Umgang mit Feuer

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Kleve-Düffelward (ots)

Einen spannenden Einblick das Tätigkeitsfeld der Feuerwehr erhielten am 29. Juni 2026 die Vorschulkinder des Kindergartens Gänseblümchen aus Düffelward. Im Rahmen einer Brandschutzerziehung waren die Kinder zu Gast bei der Löschgruppe Düffelward der Feuerwehr Kleve.

Empfangen wurden die Kinder von vier Feuerwehrangehörigen, die für den Besuch ein abwechslungsreiches Programm vorbereitet hatten. Spielerisch erklärten sie zunächst den Unterschied zwischen nützlichem und gefährlichem Feuer und vermittelten den Kindern wichtige Grundlagen für den sicheren Umgang mit möglichen Gefahrensituationen.

Großes Interesse zeigten die Vorschulkinder besonders bei der Vorstellung der persönlichen Schutzausrüstung der Einsatzkräfte. Helm, Jacke und Atemschutzgerät konnten aus nächster Nähe betrachtet und auch selbst angefasst werden. Zusätzlich verteilte die Feuerwehr sogenannte Kinderfinder, die im Ernstfall Einsatzkräften helfen können, Kinderzimmer schneller zu lokalisieren.

Im Anschluss wurde das Absetzen eines Notrufs geübt und die Kinder erhielten eine Führung durch das Gerätehaus der Löschgruppe. Natürlich durfte dabei auch das Feuerwehrfahrzeug nicht fehlen, das von den jungen Besuchern ausgiebig erkundet wurde.

Für den größten Spaß sorgte am Ende die praktische Aktion: Mit Wasser selbst einmal ausprobieren zu dürfen, wie sich Feuerlöschen anfühlen kann.

Mit solchen regelmäßigen Angeboten möchte die Feuerwehr bereits früh für das Thema Brandschutz sensibilisieren und Kindern wichtige Verhaltensweisen für Notfälle vermitteln.

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