Feuerwehr Kleve

FW-KLE: Neuer CBRN-Erkunder in den Dienst gestellt - Bund stellt modernes Spezialfahrzeug für die CBRN-Gefahrenabwehr in Kleve bereit

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Kleve (ots)

Seit April verfügt die Freiwillige Feuerwehr Kleve über ein neues Zivilschutzfahrzeug des Bundes: den CBRN-Erkunder. Das Fahrzeug ersetzt den bisherigen ABC-Erkunder aus dem Jahr 2001 und stärkt auch die Fähigkeiten der Feuerwehr im Bereich der CBRN-Gefahrenabwehr.

CBRN steht für chemische, biologische sowie radiologische und nukleare Gefahren. Mit dem rund fünf Tonnen schweren Spezialfahrzeug können Gefahrstoffe sowie Kontaminationen zuverlässig erkannt, erkundet, gemessen und dokumentiert werden. Die gewonnenen Messdaten unterstützen die Einsatzleitung bei wichtigen Entscheidungen und bilden eine Grundlage für notwendige Schutzmaßnahmen sowie mögliche Warnungen der Bevölkerung.

Der CBRN-Erkunder wurde vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) zur Verfügung gestellt und ist Teil der Ausstattung des Bundes für den Zivilschutz. Seine Hauptaufgabe liegt in der Erkundung und Messung von CBRN-Gefahrenlagen im Rahmen der zivilen Verteidigung. Dafür stehen allein drei unterschiedliche Messgeräte für den Nachweis von Gefahrstoffen in der Luft zur Verfügung, daneben hochempfindliche Messtechnik für Radioaktivität. Die Messdaten laufen an einem PC zusammen und können beispielsweise in einer Karte dargestellt werden. Ergänzt wird die Ausstattung durch eine Vielzahl von Ausrüstungsgegenständen, unter anderem Rucksäcke für die Notfallprobennahme. Die Stärken des Fahrzeugs liegen in der Verknüpfung der Messwerte mit Geo-Koordinaten und der Online-Übertragung zu einer Messleitkomponente, sodass beispielsweise auch mehrere CBRN-Erkunder im Verbund eingesetzt werden können.

Darüber hinaus steht das Fahrzeug auch für Einsätze der örtlichen und überörtlichen Gefahrenabwehr zur Verfügung. So kann der CBRN-Erkunder sowohl im Stadtgebiet Kleve als auch im Messzug des Kreises Kleve eingesetzt werden und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit der Bevölkerung. Seine Leistungsfähigkeit stellte der neue CBRN-Erkunder bereits unter Beweis: Bei einem Ammoniak-Austritt in einem Industriebetrieb wurde er erstmals eingesetzt und lieferte wertvolle Informationen zur Ausbreitung des Gefahrstoffs in der Umgebung.

Betrieben wird das Fahrzeug durch speziell ausgebildete Mitglieder des CBRN-Zugs der Freiwilligen Feuerwehr Kleve. Bereits im April nahmen Samuel Stark und Florian Pose an einem viertägigen Multiplikatorenseminar an der Bundesakademie für Bevölkerungsschutz und Zivile Verteidigung (BABZ) in Ahrweiler teil und übernahmen dort den neuen CBRN-Erkunder. Seitdem kümmern sie sich am Standort Kleve um die Betreuung des Fahrzeugs und bilden die zukünftigen Bedienmannschaften aus. Insgesamt engagieren sich neun Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr Kleve ehrenamtlich in der CBRN-Erkundung und übernehmen diese zusätzliche Spezialaufgabe neben ihrem regulären Feuerwehrdienst.

Mehr Informationen zur Zukunft der CBRN-Erkundung sind auf den Seiten des BBK verfügbar. https://www.bbk.bund.de/DE/Themen/CBRN-Schutz/CBRN-Faehigkeiten/CBRN-Erkundung/cbrn-erkundung_node.html

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