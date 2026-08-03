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Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Zu schnell auf regennasser Fahrbahn

A4 Höhe Eisenach (ots)

Gegen 10:00 Uhr am Samstagvormittag, den 01.08.2026, kam es auf der A4 in Fahrtrichtung Dresden zwischen den Anschlussstellen Herleshausen und Eisenach-West zu einem Verkehrsunfall. Ein 54-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Nissan wechselte vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen. Beim Fahrstreifenwechsel kam der 54-jährige Fahrer mit seinem Pkw aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn ins Schleudern. Folglich kam der Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzleitplanke.

Es entstand ausschließlich Sachschaden in Höhe von circa 10.000 EUR.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Pressestelle
David Clarke Arias
Telefon: 036601 70103
E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
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Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

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