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API-TH: Kleintransporter kommt nach Überschlag auf Schutzleitplanke zum Stehen

API-TH: Kleintransporter kommt nach Überschlag auf Schutzleitplanke zum Stehen
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A71 Höhe Meiningen (ots)

Am Samstagabend, den 01.08.2026, gegen 18:45 Uhr kam es auf der A71 in Fahrtrichtung Sangerhausen zwischen der Anschlussstelle Meiningen-Nord und dem Autobahndreieck Suhl zu einem Verkehrsunfall. Eine 43-jährige Fahrzeugführerin eines Kleintransporters VW kam aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Fahrzeug ins Schleudern und kollidierte mit der Mittelleitplanke. Von dieser wurde die 43-jährige Fahrerin mit ihrem Fahrzeug nach rechts geschleudert und sich in der weiteren Folge überschlagen. Letztendlich kam das Fahrzeug auf der rechten Schutzleitplanke zum Stehen.

Die Fahrerin wurde durch den Verkehrsunfall verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der unfallbedingte Gesamtschaden beträgt circa 12.000 EUR.

Nach circa drei Stunden war das Fahrzeug geborgen, die Fahrbahn gereinigt und wieder frei befahrbar.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Pressestelle
David Clarke Arias
Telefon: 036601 70103
E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
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Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

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