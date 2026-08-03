Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Motorradsturz durch technischen Defekt

A71 Höhe Ilmenau (ots)

Samstagmittag, den 01.08.2026, kam es gegen 12:15 Uhr auf der A71 in Fahrtrichtung Sangerhausen an der Anschlussstelle Ilmenau-West zu einem Verkehrsunfall. Ein 39-jähriger Fahrzeugführer eines Motorrades fuhr von der A71 in Fahrtrichtung Sangerhausen an der Anschlussstelle Ilmenau-West ab. An der Haltelinie zur L3004 kam es zu einem technischen Defekt am Motorrad, wodurch der 39-jährige Fahrer zu Fall kam und sich dabei leicht verletzt. Der Motorradfahrer wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

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