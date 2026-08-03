Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Mit 1,93 Promille auf der Bundesautobahn kontrolliert

A4 Höhe Jena (ots)

Am Freitagabend, den 31.07.2026, wurde ein 45-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Toyota auf der A4 in Fahrtrichtung Dresden zwischen den Anschlussstellen Jena-Zentrum und Stadtroda festgestellt. Durch Kollegen der Autobahnpolizeiinspektion Thüringen wurde der Fahrer an der Betriebswendestelle in der Nähe des Fair Resort Hotels kontrolliert. Bei der Kontrolle ergab ein freiwilliger Atemalkoholtest einen Wert von 1,93 Promille. Folglich wurde der 45-jährige Fahrer zu einer Blutentnahme im Krankenhaus transportiert. Nach der Blutentnahme wurde der Fahrzeugschlüssel präventiv zur Unterbindung der Weiterfahrt sichergestellt und der Fahrer am Krankenhaus aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell