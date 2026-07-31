Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Pkw-Fahrer verliert Kontrolle über Fahrzeug und kollidiert mit Mittelleitplanke

A4 Höhe Wandersleben (ots)

Am Freitag, den 31.07.2026, gegen 13:00 Uhr kam es auf der A4 in Fahrtrichtung Dresden zu einem Verkehrsunfall zwischen den Anschlussstellen Wandersleben und Neudietendorf. Ein 32-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Peugeot wollte auf den linken Fahrstreifen wechseln. In der Einleitung des Fahrstreifenwechsels bemerkte er den links neben ihm fahrenden Pkw und lenkte ruckartig nach rechts. Dabei verlor der 32-jährige Fahrer die Kontrolle über seinen Pkw, kam ins Schleudern und kam wieder nach links, wo er mit der Mittelleitplanke kollidierte. Durch einen Rettungshubschrauber wurde der leicht verletzte Fahrer in ein Krankenhaus gebracht.

Der Pkw, welcher sich während des versuchten Fahrstreifenwechsels links neben dem 32-jährigen Fahrer befand, fuhr über Trümmerteile und wurde beschädigt. Der Gesamtschaden beträgt circa 9.300 EUR.

Nach circa einer Stunde konnten die drei Fahrstreifen wieder freigegeben werden.

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