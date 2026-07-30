Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Auffahrunfall aufgrund von Unachtsamkeit

A4 Höhe Gotha (ots)

In der Nacht zu Donnerstag, den 30.07.2026, kam es gegen 00:45 Uhr auf der A4 in Fahrtrichtung Frankfurt am Main zwischen den Anschlussstellen Gotha-Boxberg und Waltershausen zu einem Auffahrunfall. Der Fahrzeugführer eines Pkw BMW befuhr die A4 in diesem Bereich auf dem rechten von drei Fahrstreifen. Der Fahrzeugführer eines Pkw Opel befuhr ebenfalls den rechten Fahrstreifen hinter dem BMW. Aufgrund von Unachtsamkeit fuhr der Opelfahrer dem BMW auf. Personen wurden bei dem Verkehrsunfall nicht verletzt. Der unfallbedingte Sachschaden beträgt circa 10.000 EUR.

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