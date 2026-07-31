PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Autobahnpolizeiinspektion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Unachtsamkeit führt zu Verkehrsunfall im Baustellenbereich und stundenlanger Sperrung

API-TH: Unachtsamkeit führt zu Verkehrsunfall im Baustellenbereich und stundenlanger Sperrung
  • Bild-Infos
  • Download

A38 Höhe Nordhausen (ots)

Am Freitagmorgen, den 31.07.2026, gegen 05:07 Uhr kam es auf der A38 in Fahrtrichtung Göttingen zu einem Verkehrsunfall im einspurigen Baustellenbereich zwischen den Anschlussstellen Nordhausen und Nordhausen-West. Eine 47-jährige Fahrzeugführerin eines Sattelzuges kam aufgrund von Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr auf die Miniguards auf und kippte nach links auf die Fahrbahn. Der Sattelzug kam auf der Fahrerseite zum Liegen. Durch den Verkehrsunfall wurden die 47-jährige Fahrerin und der 50-jährige Beifahrer leicht verletzt. Der Beifahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht und die Fahrerin verblieb an der Unfallstelle. Es entstand unfallbedingter Sachschaden von circa 80.000 EUR.

Die Richtungsfahrbahn Göttingen bleibt in diesem Bereich bis zur Beendigung der Reinigungs- und Bergungsarbeiten voll gesperrt. Der nachfolgende Verkehr wird über die Anschlussstelle Nordhausen umgeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Pressestelle
David Clarke Arias
Telefon: 036601 70103
E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Autobahnpolizeiinspektion mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Autobahnpolizeiinspektion
Weitere Meldungen: Autobahnpolizeiinspektion
Alle Meldungen Alle
  • 30.07.2026 – 09:42

    API-TH: Auffahrunfall aufgrund von Unachtsamkeit

    A4 Höhe Gotha (ots) - In der Nacht zu Donnerstag, den 30.07.2026, kam es gegen 00:45 Uhr auf der A4 in Fahrtrichtung Frankfurt am Main zwischen den Anschlussstellen Gotha-Boxberg und Waltershausen zu einem Auffahrunfall. Der Fahrzeugführer eines Pkw BMW befuhr die A4 in diesem Bereich auf dem rechten von drei Fahrstreifen. Der Fahrzeugführer eines Pkw Opel befuhr ebenfalls den rechten Fahrstreifen hinter dem BMW. ...

    mehr
  • 30.07.2026 – 09:40

    API-TH: Pkw mit Fahrer im Graben - Verursacher flüchtig

    A9 Höhe Dittersdorf (ots) - Am Mittwochabend, den 29.07.2026, kam es gegen 19:00 Uhr auf der A9 in Fahrtrichtung München zwischen den Anschlussstellen Triptis und Dittersdorf zu einer Verkehrsunfallflucht. Mehrere Zeugen beobachteten, wie der Fahrzeugführer eines Pkw Mercedes den mittleren von drei Fahrstreifen befuhr. Am Unfallkilometer 211,7 wechselte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer vom rechten auf den mittleren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren