Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Unachtsamkeit führt zu Verkehrsunfall im Baustellenbereich und stundenlanger Sperrung

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A38 Höhe Nordhausen (ots)

Am Freitagmorgen, den 31.07.2026, gegen 05:07 Uhr kam es auf der A38 in Fahrtrichtung Göttingen zu einem Verkehrsunfall im einspurigen Baustellenbereich zwischen den Anschlussstellen Nordhausen und Nordhausen-West. Eine 47-jährige Fahrzeugführerin eines Sattelzuges kam aufgrund von Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr auf die Miniguards auf und kippte nach links auf die Fahrbahn. Der Sattelzug kam auf der Fahrerseite zum Liegen. Durch den Verkehrsunfall wurden die 47-jährige Fahrerin und der 50-jährige Beifahrer leicht verletzt. Der Beifahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht und die Fahrerin verblieb an der Unfallstelle. Es entstand unfallbedingter Sachschaden von circa 80.000 EUR.

Die Richtungsfahrbahn Göttingen bleibt in diesem Bereich bis zur Beendigung der Reinigungs- und Bergungsarbeiten voll gesperrt. Der nachfolgende Verkehr wird über die Anschlussstelle Nordhausen umgeleitet.

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