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API-TH: Überladung um mehr als 57 %

API-TH: Überladung um mehr als 57 %
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A38 Höhe Nordhausen (ots)

Am Sonntag, den 26.07.2026, wurde im Rahmen der Verkehrsüberwachung auf der A38 in Fahrtrichtung Leipzig ein Kleintransporter Mercedes-Benz Sprinter mit Anhänger und aufgeladenen Pkw Audi festgestellt. Im Fahrzeug befanden sich neben dem Fahrzeugführer acht weitere Personen. Zudem war der Laderaum komplett beladen. Da die Fahrzeugkombination augenscheinlich überladen war, wurde eine Überprüfung der Fahrzeuggewichte durchgeführt. Diese ergab eine Überladung des Zugfahrzeuges um 57,14 % = 2.000Kg sowie eine Überschreitung der Anhängelast um 56 % = 1.120Kg. Die Fahrzeugkombination wurde auf dem Autohof Werther abgestellt und eine Wegfahrsperre zur Unterbindung der Weiterfahrt angebracht.

Eine hohes Bußgeld wurde ebenfalls erhoben.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Pressestelle
David Clarke Arias
Telefon: 036601 70103
E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
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Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

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