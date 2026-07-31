Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Fehler beim Fahrstreifenwechsel führt zu Verkehrsunfall mit verletzter Person

A71 Höhe Arnstadt (ots)

Gegen 06:45 Uhr kam es am Freitag, den 31.07.2026, auf der A71 in Fahrtrichtung Sangerhausen zu einem Verkehrsunfall zwischen der Anschlussstelle Arnstadt-Nord und dem Autobahnkreuz Erfurt. Ein 49-jähriger Fahrzeugführer eines Kleintransporters VW wechselte auf den linken Fahrstreifen und übersah dabei den dort fahrenden 33-jährigen Fahrzeugführer eines Pkw Skoda. Dabei kam es zu einem leichten Anstoß beider Fahrzeuge, wodurch der 33-jährige Fahrer des Skoda nach links in die Mittelleitplanke gedrängt wurde. Der 33-jährige Fahrer wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 12.000 EUR.

Der linke Fahrstreifen war wegen der Bergungsarbeiten für circa zwei Stunden gesperrt.

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