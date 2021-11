Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Ergänzung zur Meldung vom 17.11.2021, 12:21 Uhr "Lkw auf der BAB 71 in Brand geraten"

Erfurt (ots)

Nach ersten Erkenntnissen führte ein Reifenplatzer an der Sattelzugmaschine dazu, dass der Lkw-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte. Er habe dann versucht, auf der Richtungsfahrbahn Sangerhausen den mit Holz beladenen Lkw unter Kontrolle zu bringen. Dies gelang nicht, weswegen der Lkw auf Höhe der Abfahrt Erfurt-Stotternheim in die Mittelleitplanke der A 71 fuhr und diese durchbrach. Der Fahrer konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und wurde nach bisherigen Erkenntnissen leicht verletzt. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauern noch an.

