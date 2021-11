Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Schwerer Tunnelunfall auf der A 71 bei Suhl Ri. Sangerhausen -Tunnel Hochwald-

Suhl (ots)

Am heutigen Sonntagmorgen, um 05:20 Uhr, kam es auf der A 71 in Fahrtrichtung Sangerhausen im Tunnel Hochwald, zwischen den Anschlussstellen Suhl/Zella-Mehlis und Oberhof, zu einem schweren Unfall. Ein 40-jähriger deutscher Fahrer eines Pkw Audi A 6 kam am Eingang des Tunnel Hochwaldes nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich fortfolgend. Das Fahrzeug kam quer zur Fahrbahn auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Tunnel ist seit dem Unfall voll gesperrt. Es kommt zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Reinigungs- und Bergungsarbeiten dauern an. Es entstand ein erster vorläufiger Gesamtschaden in Höhe von 35.000,- Euro. Bei dem Unfall wurde der Fahrzeugführer verletzt.

