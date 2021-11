Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Glätte auf BAB 9 wirft Pkw aus der Bahn

Triptis (ots)

Sinkende Temperaturen mit Glättegefahr auf den Thüringer Autobahnen sind in dieser Jahreszeit wieder Faktoren, die das Unfallrisiko erhöhen und schwerwiegende Folgen haben können. Zu einem Unfall in Verbindung mit glatter Straße kam es am Freitagmorgen auf der Richtungsfahrbahn Berlin. Dabei wurde eine junge Autofahrerin schwer verletzt. Gegen 06:50 Uhr war die 24-Jährige mit ihrem Pkw auf der A 9 im Bereich der Anschlussstelle Triptis gefahren. Dort verlor die Frau auf glatter Fahrbahn die Kontrolle über Ihren Pkw und kam von der Straße ab. Der Pkw überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die 24-Jährige wurde dann vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Pkw Chevrolet mit 9.000 EUR Schaden wurde vom Abschleppdienst mit einem Kran geborgen.

