Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: betrunkener LKW-Fahrer verursachte Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden und mehreren Stunden Vollsperrung

Erfurt (ots)

Ein 44-jähriger ukrainischer Lkw-Fahrer eines polnischen Sattelzuges verursachte am Freitagnachmittag auf der BAB 71 in Fahrtrichtung Sangerhausen kurz nach dem Erfurter-Kreuz einen schwerwiegenden Verkehrsunfall, bei dem Sachschaden von ca. 30.000 Euro entstanden ist. Der Sattelzug fiel bereits auf der BAB 4 durch eine sehr auffällige Fahrweise in Form von Schlangenlinien auf. Auf der BAB 71 kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der Leitplanke und fuhr eine Böschung hinauf. Dadurch wurde der Dieseltank beschädigt und es lief Dieselkraftstoff aus. Der Ukrainer fuhr noch mehrere Kilometer weiter und verteilte den Kraftstoff auf der kompletten Fahrbahn, bis er dann aufgrund der Beschädigungen am Fahrzeug zum Anhalten gezwungen war. Bei dem Fahrer wurde vor Ort ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher 3,17 Promille als Ergebnis zeigte. Der Führerschein wurde sichergestellt; eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt. Ihn erwartet nun ein Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung. Die Fahrbahn in Richtung Sangerhausen war für über fünf Stunden voll gesperrt. Es bildete sich ein Stau von ca. fünf Kilometer.

