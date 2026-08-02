Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: mit Alkohol am Steuer erwischt

Bad Salzungen/ Tiefenort (ots)

Während der Streifentätigkeit kontrollierten Polizeibeamte am 01.08.2026 um 20:08 Uhr in Tiefenort am Werrator den Fahrzeugführer eines Pkw Chevrolet. Dabei stellten sie bei diesem Alkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,96 Promille. Ein weiterer Fahrzeugführer wurde durch die Beamten am 02.08.2026 um 03:20 Uhr in Bad Salzungen in der Eisenacher Straße kontrolliert. Es handelte sich hierbei um einen 18-jährigen Fahranfänger, welcher bei einem freiwilligen Atemalkoholtest einen Wert von 0,41 Promille hatte. Beide Fahrzeugführer erwartet nun eine Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell