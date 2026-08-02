Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Pkw landet vor Hauswand

Bad Salzungen/ Stadtlengsfeld (ots)

Am 31.07.2026 gegen 14:00 Uhr befuhr der Fahrzeugführer eines Pkw Audi in Stadtlengsfeld die Gehäuser Straße. Er beabsichtigte mit seinem Pkw nach rechts in die Dermbacher Straße abzubiegen, wobei er den von links kommenden vorfahrtsberechtigten Pkw Suzuki übersah und es zur Kollision beider Fahrzeuge kam. Durch den Zusammenstoß kam der Pkw Suzuki ins Schleudern und prallte in der weiteren Folge in eine Hauswand in der Dermbacher Straße. An beiden Fahrzeugen, sowie an der Hauswand entstand erheblicher Sachschaden. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall zum Glück niemand. Der Pkw Suzuki war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

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