Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugen gesucht

Bad Salzungen/ Vacha (ots)

Am 31.07.2026 um 17:10 Uhr wurde in Vacha auf dem Parkplatz des Netto Marktes Am alten Kabelwerk 1 der blaue Pkw VW Golf eines 29 Jährigen beschädigt. Er hatte sein Fahrzeug ordnungsgemäß geparkt und ein unbekannter Fahrzeugführer hat beim rangieren mit seinem Pkw dessen Fahrzeug beschädigt und sich anschließend pflichtwidrig von der Unfallstelle entfernt. Zeugen beobachteten den Vorfall und machten den Geschädigten drauf aufmerksam, konnten bei der Unfallaufnahme durch die Polizeibeamten aber nicht mehr vor Ort angetroffen werden. Die Zeugen zum Unfallgeschehen werden daher gebeten sich bei der Polizei Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03595 5510 zu melden.

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