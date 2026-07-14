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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ergänzungsmeldung 3 zu: "Buntmetalldiebe auf der Flucht!"

Fambach (ots)

Dienstagnachmittag wurde der 23-Jährige der zuständigen Haftrichterin
vorgeführt. Diese erließ Haftbefehl und der Tatverdächtige kam in 
eine Thüringer Justizvollzugsanstalt.

Das sichergestellte Diebesgut aus dem Tatfahrzeug konnten 
mittlerweile an die geschädigte Firma zurückgegeben werden. Die 
genaue Auflistung ergab, dass es sich um Gegenstände, insbesondere 
Spezialwerkzeuge im Gesamtwert von über 200.000 Euro handelte.

Korrektur: Entgegen der Erstmeldung vom 13.07.2026 stoppte der 
schwarze BMW nicht in Näherstille, sondern in der Suhler Straße in 
Mittelstille. Nach derzeitigen Erkenntnissen flüchteten vier Personen
aus dem Fahrzeug zu Fuß. Sie konnten im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen
nicht mehr festgestellt werden.

Die Polizei bedankt sich für die bislang eingegangenen Zeugenhinweise
- nach derzeitigen Erkenntnissen wurden zwei der Täter am 
Montagmorgen im Bereich Steinbach-Hallenberg gesichtet. Die 
Ermittlungen der Kriminalpolizei Suhl wegen des Bandendiebstahls 
dauern an. Zeugen werden weiterhin gebeten, sich unter der 
Telefonnummer 0361 5743-86100 und der Angabe des Aktenzeichens 
0174658/2026 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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