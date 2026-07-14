Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ergänzungsmeldung 3 zu: "Buntmetalldiebe auf der Flucht!"

Fambach (ots)

Dienstagnachmittag wurde der 23-Jährige der zuständigen Haftrichterin vorgeführt. Diese erließ Haftbefehl und der Tatverdächtige kam in eine Thüringer Justizvollzugsanstalt. Das sichergestellte Diebesgut aus dem Tatfahrzeug konnten mittlerweile an die geschädigte Firma zurückgegeben werden. Die genaue Auflistung ergab, dass es sich um Gegenstände, insbesondere Spezialwerkzeuge im Gesamtwert von über 200.000 Euro handelte. Korrektur: Entgegen der Erstmeldung vom 13.07.2026 stoppte der schwarze BMW nicht in Näherstille, sondern in der Suhler Straße in Mittelstille. Nach derzeitigen Erkenntnissen flüchteten vier Personen aus dem Fahrzeug zu Fuß. Sie konnten im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen nicht mehr festgestellt werden. Die Polizei bedankt sich für die bislang eingegangenen Zeugenhinweise - nach derzeitigen Erkenntnissen wurden zwei der Täter am Montagmorgen im Bereich Steinbach-Hallenberg gesichtet. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Suhl wegen des Bandendiebstahls dauern an. Zeugen werden weiterhin gebeten, sich unter der Telefonnummer 0361 5743-86100 und der Angabe des Aktenzeichens 0174658/2026 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell