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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Ladendieb nach Flucht gestellt (0164673/2026)

Gera (ots)

Gera. Ein 32-jähriger Mann entwendete am Mittwochnachmittag (01.07.2026) aus einem Optikgeschäft am Geraer Markt insgesamt fünf Brillen, welche einen Gesamtwert im niedrigen vierstelligen Bereich aufweisen.

Nach bisherigen Erkenntnissen nutzte der Tatverdächtige einen günstigen Moment, nahm die Brillen aus der Auslage und verließ das Geschäft, ohne die Ware zu bezahlen. Mitarbeiter des Geschäftes nahmen gemeinsam mit der Polizei die Verfolgung auf, sodass der Mann kurze Zeit später gestellt werden konnte.

Das Diebesgut wurde sichergestellt und an das Geschäft zurückgegeben. Gegen den 32-jährigen Deutschen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.(KB)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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