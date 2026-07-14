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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sechs Fahrzeugantennen entwendet

Meiningen (ots)

In der Zeit von Samstag bis Montagabend entwendeten unbekannte Täter von insgesamt sechs in der Straße "Am Weidig" in Meiningen geparkten Autos die Fahrzeugantennen. Es entstand ein Entwendungsschaden von insgesamt mehreren hundert Euro. Die Polizei ermittelt wegen des Diebstahls und sucht Zeugen. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 0361 5743-86100 und der Angabe des Aktenzeichens 0175893/2026 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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