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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: LKW-Fahrer verliert Ladung

Nordhausen (ots)

Am 07. Juli wurde ein offensichtlich stark überladener LKW von Kollegen des Inspektionsdienstes Nordhausen im Stadtgebiet einer Kontrolle unterzogen. Zuvor waren die Beamten einer Kiesspur durch die Stadt gefolgt. Am Ende der Spur fanden sie allerdings kein Lebkuchenhaus, sondern einen LKW mit erheblichen baulichen und technischen Mängeln, sowie einer schweren Überladung. So waren Teile der Ladebordwände stark beschädigt, Haltescharniere gebrochen und die Ladefläche insgesamt undicht. Noch dazu wurde das Fahrzeug zu 36 Prozent überladen. Die zugelassene maximale Zuladung lag bei 3.000 KG, dass tatschlich zugeladene Gewicht lag allerdings bei 4.100KG. Fahrzeugführer und Fahrzeughalter müssen sich nun wegen mehreren Verkehrsverstößen verantworten und erhielten jeweils Bußgelder, sowie Punkte in Flensburg. Die Weiterfahrt mit dem LKW wurde untersagt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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