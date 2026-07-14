Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ins Schwimmbadgebäude eingebrochen

Benshausen (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Zeit von Montagabend, 20:00 Uhr, bis Dienstagmorgen gewaltsam in das zum Schwimmbad gehörende Gebäude in der Aschenhofstraße in Benshausen ein. Die Einbrecher durchwühlten die Räumlichkeiten und entwendeten nach derzeitigen Erkenntnissen ca. 60 Euro Bargeld - verursachten allerdings einen Sachschaden von etwa 4.000 Euro. Die Polizei sicherte Spuren und sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch oder dem/den Täter(n) geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0176156/2026 beim Inspektionsdienst Suhl.

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