LPI-SHL: Radfahrer stürzt und verletzt sich leicht
Hildburghausen (ots)
Am 13.06.2026 gegen 13:45 Uhr befuhr ein Radfahrer die Brücke zwischen Stadtpark und Wiesenstraße in Hildburghausen. Der 75-jährige stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Zur Untersuchung wurde er in das Klinikum Hildburghausen verbracht. Bei der Unfallaufnahme konnte geklärt werden, dass er ohne Einwirkung Dritter zu Fall kam.
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