PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Radfahrer stürzt und verletzt sich leicht

Hildburghausen (ots)

Am 13.06.2026 gegen 13:45 Uhr befuhr ein Radfahrer die Brücke zwischen Stadtpark und Wiesenstraße in Hildburghausen. Der 75-jährige stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Zur Untersuchung wurde er in das Klinikum Hildburghausen verbracht. Bei der Unfallaufnahme konnte geklärt werden, dass er ohne Einwirkung Dritter zu Fall kam.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Hildburghausen
Telefon: 03685 778 0
E-Mail: sf.pi.hildburghausen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Suhl mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Suhl
Alle Meldungen Alle
  • 14.06.2026 – 07:04

    LPI-SHL: Unter dem Einfluss von Cannabis im Straßenverkehr unterwegs

    Hildburghausen (ots) - Am 13.06.2026 gegen 17:15 Uhr kontrollierten die Beamten der Polizeiinspektion Hildburghausen einen Fahrer eines E-Scooters. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf das Rauschmittel Cannabis. Der 47-jährige Fahrer wurde zur Blutentnahme ins Klinikum verbracht, die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem ...

    mehr
  • 14.06.2026 – 06:57

    LPI-SHL: Ein aufmerksamer Zeuge klärt eine Unfallflucht auf

    Hildburghausen (ots) - Am 13.06.2026 gegen 15:30 Uhr beobachtete ein aufmerksamer Zeuge einen Verkehrsunfall in der Schleusinger Straße auf einem Parkplatz eines ehemaligen Einkaufsmarktes. Ein Pkw Renault rangierte rückwärts und kollidierte mit einem geparkten Pkw Ford, dessen Beifahrertür dabei beschädigt wurde. Die Fahrerin des Verursacherfahrzeuges und ihr Beifahrer stiegen aus und betrachteten den Schaden. ...

    mehr
  • 12.06.2026 – 13:23

    LPI-SHL: Aus dem Auto befreit

    Kleinschmalkalden (ots) - Ein 18-jähriger Autofahrer fuhr Donnerstagnachmittag aus einer Einmündung auf die vorfahrtsberechtigte Friedrichrodaer Straße in Kleinschmalkalden auf. Dabei übersah er eine vorfahrtsberechtigte 58-jährige Autofahrerin und es kam zum Zusammenstoß. Die Frau verlor aufgrund der Kollision die Kontrolle über ihren Pkw und geriet ins Schleudern. Das Auto kippte auf die Seite und die Kameraden der Feuerwehr befreiten die Fahrerin leicht verletzt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren