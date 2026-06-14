LPI-SHL: Radfahrer stürzt und verletzt sich leicht

Kleinschmalkalden (ots) - Ein 18-jähriger Autofahrer fuhr Donnerstagnachmittag aus einer Einmündung auf die vorfahrtsberechtigte Friedrichrodaer Straße in Kleinschmalkalden auf. Dabei übersah er eine vorfahrtsberechtigte 58-jährige Autofahrerin und es kam zum Zusammenstoß. Die Frau verlor aufgrund der Kollision die Kontrolle über ihren Pkw und geriet ins Schleudern. Das Auto kippte auf die Seite und die Kameraden der Feuerwehr befreiten die Fahrerin leicht verletzt ...

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