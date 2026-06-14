Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ein aufmerksamer Zeuge klärt eine Unfallflucht auf

Hildburghausen (ots)

Am 13.06.2026 gegen 15:30 Uhr beobachtete ein aufmerksamer Zeuge einen Verkehrsunfall in der Schleusinger Straße auf einem Parkplatz eines ehemaligen Einkaufsmarktes. Ein Pkw Renault rangierte rückwärts und kollidierte mit einem geparkten Pkw Ford, dessen Beifahrertür dabei beschädigt wurde. Die Fahrerin des Verursacherfahrzeuges und ihr Beifahrer stiegen aus und betrachteten den Schaden. Direkt danach fuhren sie mit ihrem Fahrzeug davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Zeuge, der sich das Kennzeichen notiert hatte, informierte umgehend die Polizeiinspektion Hildburghausen. Während eine Streifenwagenbesatzung den Schaden aufnahm und den Zeugen befragte, fuhr eine weitere Streifenbesatzung zur Halteranschrift des Verursacherfahrzeuges. Die Fahrerin und der Beifahrer wurden dort angetroffen und mit dem Tatvorwurf konfrontiert. Gegen die Fahrerin wurde ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

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