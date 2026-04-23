Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Lagerfeuer außer Kontrolle

Schnett (ots)

Drei Kinder im Alter zwischen 11 und 13 Jahren entzündeten Mittwochnachmitag ein Lagerfeuer in einem Wald bei Schnett. Die Feuerstätte war nicht ausreichend gesichert, sodass das Feuer außer Kontrolle geriet. Die Kinder fuhren mit Fahrrädern davon und eine Zeugin, die in der Nähe spazieren ging, reagierte zum Glück und informierte die Feuerwehr. Die Feuerwehrleute konnten den Brand schnell löschen, sodass nur geringer Schaden entstand. Die drei Jungs wurden ermittelt und an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

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