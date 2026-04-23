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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Drei Verletzte nach Unfall

Floh-Seligenthal (ots)

Donnerstagnachmittag fuhr ein 81-jähriger Autofahrer auf der Stahlbergstraße in Seligenthal. In einer leichten Kurve geriet er zu weit auf die Gegenfahrspur und prallte frontal mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Der 81-Jährige sowie der unfallbeteiligte 60-jährige Autofahrer wurden leicht, die 51-jährige Beifahrerin des 60-Jährigen sogar schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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