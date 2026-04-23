LPI-SHL: Durch Spinne abgelenkt - Unfall

Hildburghausen (ots) - Zu einer körperlichen Auseinandersetzung in der Coburger Straße in Hildburghausen kam es bereits am Dienstag gegen 16:35 Uhr. Ein 10-jähriger Junge bemerkte einen 42-Jährigen, der im Bereich eines Fußballplatzes urinierte. Der Mann sprach den Jungen an, woraufhin das Kind wegrannte. Doch der Erwachsene ließ nicht ab, verfolgte zusammen mit einer 25-jährigen Frau den Jungen. Sie stoppten ihn und hielten ihn fest. Die beiden Täter entrissen ...

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