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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Durch Spinne abgelenkt - Unfall

Sachsenbrunn (ots)

Ein Autofahrer befuhr Mittwochmittag die Weitesthaler Straße in Sachsenbrunn. Durch eine Spinne im Fahrzeug abgelenkt kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Steintreppe. Verletzt wurde zum Glück niemand. Sowohl an der Treppe, als auch am Pkw entstand Totaschaden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Um das Auto kümmerte sich der Abschleppdienst.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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