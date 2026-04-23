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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Frau zusammengeschlagen

Hildburghausen (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung in der Coburger Straße in Hildburghausen kam es bereits am Dienstag gegen 16:35 Uhr. Ein 10-jähriger Junge bemerkte einen 42-Jährigen, der im Bereich eines Fußballplatzes urinierte. Der Mann sprach den Jungen an, woraufhin das Kind wegrannte. Doch der Erwachsene ließ nicht ab, verfolgte zusammen mit einer 25-jährigen Frau den Jungen. Sie stoppten ihn und hielten ihn fest. Die beiden Täter entrissen seinen Rucksack und warfen ihn über die Straße. Die Mutter des 10-Jährigen bemerkte die Situation, ging dazwischen und wurde von der 25-Jährigen angespuckt. Sie schlugen nun auf die Frau ein, die nach dem Angriff zu Boden sackte. Zeugen bemerkten die Tat, woraufhin die Täter von ihrem Opfer abließen und wegrannten. Sie nahmen allerdings noch den Rucksack der Frau, samt Wertsachen mit. Aufgrund der Verletzungen musste die Frau stationär im Krankenhaus aufgenommen werden. Die beiden Täter erhalten eine Anzeige wegen Körperverletzung. Zudem gab es laut Zeugenhinweisen Ausrufe mit rassistischem Hintergrund. Die beiden Opfer sind nigerianische Staatsangehörige. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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