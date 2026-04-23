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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Alkoholisiert unterwegs

Suhl (ots)

Beamte der Suhler Polizei kontrollierten Mittwochabend einen 50-jährigen Roller-Fahrer in der Großen Beerbergstraße in Suhl. Er wirkte deutlich alkoholisiert, wollte aber keinen Vortest bedienen. Daraufhin musste er die Polizisten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten und seinen Führerschein abgeben.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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