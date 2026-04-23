LPI-SHL: Alkoholisiert unterwegs
Suhl (ots)
Beamte der Suhler Polizei kontrollierten Mittwochabend einen 50-jährigen Roller-Fahrer in der Großen Beerbergstraße in Suhl. Er wirkte deutlich alkoholisiert, wollte aber keinen Vortest bedienen. Daraufhin musste er die Polizisten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten und seinen Führerschein abgeben.
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