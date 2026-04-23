LPI-SHL: Reifen zerstochen
Zella-Mehlis (ots)
Ein bislang unbekannter Täter zerstach in der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochmorgen alle vier Reifen eines Kia, der in der Regenbergstraße in Zella-Mehlis geparkt war. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0098683/2026 bei der Suhler Polizei zu melden.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
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