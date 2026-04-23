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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Suhl (ots)

Eine 79-jährige Autofahrerein befuhr am Mittwoch gegen 11:40 Uhr die Auenstraße in Suhl. Ihren Angaben nach, kam ihr ein bislang unbekanntes Auto entgegen, welches auf ihrer Fahrbahnseite unterwegs war Die Frau musste mit ihrem Pkw ausweichen und prallte dabei in ein geparktes Fahrzeug. Die Polizei sucht nun den unbekannten Autofahrer oder Zeugen, die Hinweise zum Unbekannten geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0098807/2026 beim Inspektionsdienst Suhl.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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