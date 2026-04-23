LPI-SHL: Mit dem Motorrad aufgefahren
Ebenhards (ots)
Eine Autofahrerin hielt Mittwochnachmittag aus Richtung Hildburghausen kommend verkehrsbedingt auf der B89 am Ortseingang Ebenhards. Der 54-jährige Fahrer eines Kleinkraftrades bemerkte die Situation zu spät und fuhr auf. Er stürzte und kam leicht verletzt ins Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 6.000 Euro.
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