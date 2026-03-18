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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Versicherungskennzeichen entwendet

Schmalkalden (ots)

Ein Mopedfahrer parkte seine Simson S51 am Dienstag gegen 07:30 Uhr auf dem Parkplatz bei der Mehrzweckhalle in der Teichstraße in Schmalkalden. Gegen 12:40 Uhr stellte er fest, dass sein angebrachtes Versicherungskennzeichen samt Halterung abgebrochen und entwendet worden war. Sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Versicherungskennzeichens nimmt die Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0067538/2026 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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