Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Versicherungskennzeichen entwendet

Schmalkalden (ots)

Ein Mopedfahrer parkte seine Simson S51 am Dienstag gegen 07:30 Uhr auf dem Parkplatz bei der Mehrzweckhalle in der Teichstraße in Schmalkalden. Gegen 12:40 Uhr stellte er fest, dass sein angebrachtes Versicherungskennzeichen samt Halterung abgebrochen und entwendet worden war. Sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Versicherungskennzeichens nimmt die Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0067538/2026 entgegen.

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